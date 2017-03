சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளி சுதாகர் மரணமடையவில்லை.. டீன் மறுப்பு

சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் போராட்டத்தால் அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த நோயாளி உயிரிழந்ததாக வந்த தகவலை டீன் மறுத்துள்ளார்.

English summary

Chennai RGH Dean has refuted that no patient has died in Chennai Rajiv Gandhi GH after 500 doctors are sitting on strike against an attack on them.