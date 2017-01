குடிசை, வாகனங்களுக்கு தீ வைத்த போலீசார்.. வீடியோ பற்றி விசாரிக்கப்படும் - ஜார்ஜ்

சென்னையில் கலவரத்தின் போது ஆட்டோக்கள், குடிசை வீடுகளுக்கு காவல்துறையினரே தீ வைத்த வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. இது பற்றி விசாரணை நடத்துவோம் என்று பெருநகர காவல்துறை ஆணையர் ஜார்ஜ்

Story first published: Monday, January 23, 2017, 22:40 [IST]

English summary

Videos of Police surfacing on social media are morphed, its a matter of investigation said S. George, Chennai Police Commissioner .