மே 1 முதல் சென்னை உள் நாட்டு விமான நிலையம் ‘சைலண்ட்’ நிலையமாக மாற்றம்

மே 1 முதல் சென்னை உள் நாட்டு விமான நிலையத்தில், விமானம் ரத்து, தாமதம் மற்றும் நுழைவு வாயில் மாற்றம் குறித்த தகவல்களை பயணிகளுக்கு ஒலி பெருக்கி மூலம் அறிவிக்கப்பட மாட்டாது.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 18:46 [IST]

English summary

Chennai airport is ridding itself of boarding announcements in its domestic terminal from May 1 as it plans to emulate airports across the world by going ‘silent.