சோழவரம் ஏரி வறண்டது... புழல் ஏரிக்கு குடிநீர் அனுப்பும் பணி நிறுத்தம்... கவலையில் சென்னைவாசிகள்

சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் முக்கிய ஏரிகளில் ஒன்றான சோழவரம் ஏரி கோடை வருவதற்கு முன்பே வறண்டதால் சென்னையில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதால் மக்கள் கலங்கி உள்ளனர்.

English summary

Chozhawaram Lake was dried before Summer season, so the water which was taken to Puzhal Lake was stopped, there will be water crisis more than ever, feels chennai people.