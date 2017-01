ரூ.10 கோடி உத்தரவாதத்துடன் வேந்தர் மூவிஸ் மதனுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்

மருத்துவ சீட் மோசடி வழக்கில் கைதான வேந்தர் மூவிஸ் மதனுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 10 கோடி ரூபாய் உத்தரவாத தொகை செலுத்த வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் ஆணையிட்டுள்ளது.

English summary

Chennai Saidapet court granted conditional bail to Madan. The court directed him to pay the guaranteed sum of 10 crore.