குட்டி மெரீனாவாக மாறிய சிறுசேரி எல்காட் ஐடி வளாகம்.. 5வது நாளாக ஆர்ப்பரிக்கும் போராட்டம்!

சென்னை சிறுசேரி எல்காட் வளாகத்தில் ஐடி ஊழியர்கள் இன்று 5வது நாளாக போரட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஏராளமான ஊழியர்கள் திரண்டு போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Chennai Siriseri Elcot IT employees also protesting for jallikattu. They are protesting as fifth day and they demanding to ban peta in india.