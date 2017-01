மெரினா போரட்டத்தில் நடந்தது என்ன? காவல் துறை கூடுதல் ஆணையர் சங்கர் விளக்கம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து மெரினாவில் நடந்த போராட்டத்தின் போது நடந்த சம்பவங்கள் குறித்து வீடியோ ஆதாரங்களை வெளியிட்டு காவல் துறை கூடுதல் ஆணையர் சங்கர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Story first published: Saturday, January 28, 2017, 20:44 [IST]

English summary

chennai SOuth SP Sankar explain about the violation in the jallikaatu protest with video evidence footages.