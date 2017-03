10ஆம் வகுப்பு மாணவி தீக்குளித்து தற்கொலை - பலாத்காரம் செய்து மிரட்டிய பள்ளி தாளாளர் கைது

சென்னையில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவி தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டது தொடர்பாக பள்ளி தாளாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

SSLC student name Manimala set herself on fire at her residence in Koyambedu on Wednesday. She had a suicide note drafted, blaming her uncle who raped and blackmailed her.