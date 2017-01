ஓய மாட்டோம்.. அலங்காநல்லூர் மாணவர்கள் விடுவிக்கப்படும் வரை ஓய மாட்டோம்.. சென்னை மாணவர்கள் போராட்டம்

அலங்காநல்லூரில் போராட்டம் நடத்திய இளைஞர்களை விடுவிக்கப்படும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்று சென்னை மாணவர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Chennai students continue the protest to demand release of Alanganallur protesters at Marina Beach in Chennai.