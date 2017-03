ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து சென்னையில் மாணவர்கள் போராட்டம்… திமுக எம்எல்ஏக்கள் பங்கேற்பு

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து சென்னையில் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இதில் கு.க. செல்வம் உள்ளிட்ட திமுக எம்எல்ஏக்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chennai students have staged a protest against hydrocarbon project near Valluvarkottam in Chennai.