ஜல்லிக்கட்டு.. தி.நகரில் பாஜக தலைமை அலுவலகம் முற்றுகை... மாணவர்கள் கைது

ஜல்லிக்கட்டை நடத்த எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததைக் கண்டித்து சென்னையில் உள்ள பாஜக அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மாணவர்கள் அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தினர். அவர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளது.

English summary

Chennai students staged a protest and trying to siege BJP office, arrested by police.