சென்னையிலும் 100 டிகிரியை தொட்ட வெயில்... கூடவே மக்களை அச்சுறுத்தும் அனல்காற்று!

சென்னையில் இன்று 100 டிகிரி பாரன்ஹீட் அளவுக்கு வெயில் உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. அதோடு அனல் காற்றும் வீசி மக்களை அச்சுறுத்தி வருகிறது. இதனால் சாலையில் மக்கள் நடமாட்டம் குறைந்துள்ளது.

English summary

In chennai, summer heat get its maximum. Today chennai feeling 100 degree Fahrenheit. And wind also teribble. Chennailites afraid to go uot in this hot sun.