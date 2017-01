போலீஸ் அராஜகம்... சாப்பிட விடலை.. தூங்க விடலை... இழுத்துட்டு போறாங்க - பதறும் பெண்கள்

சென்னை கலவரம் தீவைப்பு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறி அப்பாவி பொதுமக்களை போலீசார் கைது செய்து குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. சாப்பிட கூட விடாமல் போலீசார் அடித்து இழுத்துச் செல்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளத

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 8:44 [IST]

English summary

Police doing search operation near Marina area on Tuesday night for pro Jallikattu protesters. Nochi kuppam, Nadukuppam, Ayothiya kuppam fishing hamlets were a seemingly innocent victim to the clashes between police and the public. The residents who wanted to go fishing were denied access by the police.