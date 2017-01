சென்னை கலவரம்: தீ வைப்பு-பொது சொத்துக்கு சேதம் ஏற்படுத்தியதாக 170 பேர் கைது

சென்னையில் திங்கட்கிழமை நடைபெற்ற கலவரத்தில் தீவைப்பு, பொது சொத்துக்கு சேதம் விளைவித்தாக 170 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Chennai violence, with troublemakers damaging at least 230 police vehicles and government buses, police on Tuesday arrested 170 people.