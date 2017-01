சென்னை வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவரா?.. இந்த எண்களில் உடனே புகார் கொடுங்க

சென்னை வன்முறையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழக மனித உரிமை ஆணையத்திடம் புகார் அளிக்கலாம் என்று நீதிபதி மஞ்சுளா அறிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 10:18 [IST]

English summary

Judge Manjula has asked that the victims should complaint in Tamil Nadu Human Rights Commission.