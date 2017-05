தமிழகத்தில் அனல் காற்று அதிகரிக்கும்- வானிலை எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் அடுத்து சில நாட்களுக்கு அனல் காற்று வீச வாய்ப்புண்டு என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chennai weather to remain hotter for next 2-3 days. Forecast suggest temperature to come down late next week with possible showers.