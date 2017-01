சென்னை.. இன்று காந்தி நினைவு தினம்... நேற்று ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி.. மெரீனாவில் 144!

இன்று மகாத்மா காந்தி நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்படும் நிலையில் நேற்று ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு சென்னையில் பேரணி நடத்தியது.

Story first published: Monday, January 30, 2017, 8:11 [IST]

In the background of 144 ban slapped in Marina beach, Chennai witnessed a rally by RSS in the capital after a gap of 15 years.