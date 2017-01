போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை தாக்குவதா.. கண்டித்து சென்னையில் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவான போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது தடியடி நடத்திய போலீசாரை கண்டித்து சென்னையில் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Chennaities stage road rokho to condemn police atrocities against students, who support Jallikattu.