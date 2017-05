சேப்பாக்கத்தில் போலீசார் குவிப்பு... நீதிபதி கர்ணனை கைது செய்யும் உத்தரவுக்காக காத்திருப்பு!

கொல்கத்தா நீதிமன்ற நீதிபதி கர்ணனை உச்சநீதிமன்ற உத்தரவையடுத்து கைது செய்யும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

To arrest justice Karnan police gathered in front of chennai chepauk guest house.