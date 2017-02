உங்க வேட்டி, சேலை எங்களுக்கு எதுக்கு..சசி குரூப் ஜெ.பிறந்தநாளை புறக்கணித்த செய்யாறு மக்கள்

சசிகலா ஆதரவு எம்எல்ஏ மோகன் கொடுத்த வேட்டி, சேலையை செய்யாறு தொகுதி மக்கள் புறக்கணித்தனர். அவர் நடத்திய ஜெயலலிதா பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்திலும் ஒருவரும் கலந்து கொள்ளவில்லை.

Cheyyar voters boycotted Jayalalithaa’s birthday celebration, which is organized by Sasikala supporter MLA Mohan.