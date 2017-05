ப.சி வீட்டில் சிபிஐ ரெய்டு எதிரொலி: திருச்சி அருகே மோடியின் கொடும்பாவி எரிப்பு!

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரத்தின் வீட்டில் சிபிஐ ரெய்டு நடத்தியதை கண்டித்து திருச்சியில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மோடியின் கொடும்பாவியை எரித்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 13:03 [IST]

English summary

The CBI conducted a raid on former Union Minister P Chidambaram's residence today. Chidambaram's supporters burned Modi's effigy in Trichy.