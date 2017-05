சபாநாயகர் தனபாலுடன் எடப்பாடி அவசர ஆலோசனை.. திமுக நெருக்கடி எதிரொலி!

சட்டசபையை கூட்ட வலியுறுத்தி திமுக கோரிக்கை மனு அளித்துள்ள நிலையில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, சபாநாயகர் தனபாலை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CM Edappadi Palanisamy has discussing with speaker Dhanapal about to gather the assembly.