அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அமைச்சர்களுடன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆலோசனை

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அமைச்சர்களுடன் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்

English summary

Chief Minister Edappadi Palinasamy, consulted with senior ministers and MPs at AIADMK head office.