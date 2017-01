தமிழகத்தில் அசாதாரண சூழல்... டிஜிபியுடன் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆலோசனை

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலைகுலைந்துள்ளது. இந்நிலையில் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் டிஜிபியுடன் தலைமை செயலகத்தில் அவசர ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 23, 2017, 16:41 [IST]

English summary

Law and order in the state collapsing. Chief Minister O.Paneerselvam consulting with DGP about the Law and order in Secretariat.