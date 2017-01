கிருஷ்ணா நதி நீர் வேண்டி ஆந்திராவுக்குப் படையெடுக்கும் முதல்வர் ஓபிஎஸ்!

கிருஷ்ணா நதிநீர் பங்கீடு குறித்து பேச தமிழக முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் நாளை ஆந்திரா செல்கிறார். அம்மாநில தலைநகர் அமராவதியில் முதல்வர் சந்திரபாபுடன் அவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார்.

English summary

Chief Minister O.Paneerselvam Going to Andra tomorrow to talk about Krishna water. Tomorrow Chief minister O.Paneerselvam will meet Andra CM Chndra babu Naidu.