முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா முதல்வராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இதைத்தொடர்ந்து தற்போது முதல்வராக உள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வரும் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

English summary

Chief Minister O.Paneerselvam has resigned. Sasikala is the next CM of Tamilnadu.