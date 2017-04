அவர் சொல்ற பேச்ச கேட்காதீங்கன்னு சேலம் அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் உத்தரவு- கொதிக்கும் செம்மலை!- வீடியோ

அதிகாரிகள் யாரும் என் பேச்சைக் கேடக் கூடாது என முதல்வர் வாய்மொழியாக உத்தரவிட்டுள்ளார் என ஓபிஎஸ் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ செம்மலை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Chief minister orally ordered officials not to co operate with me said Semmalai, Mettur MLA And he added that cadres of Admak do not like the merger of two factions.