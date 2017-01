மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும்... நலமும் வளமும் பெருகட்டும்... முதல்வர் ஓ.பி.எஸ் பொங்கல் வாழ்த்து!!

பொங்கல் திருநாளில் மகிழ்ச்சி பொங்கி நலமும் வளமும் பெருகட்டும் என முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Chief Minister of Tamilnadu O.Paneer selvam wishes for Pongal. O.Paneerselvam was remembering Jayalalitha's plans for farmers.