12ம் தேதி தேர்தலில் வாக்களிக்க வாங்க.... ஆர்.கே.நகர் தொகுதிக்கு பொது விடுமுறை அறிவிப்பு

வரும் 12ம் தேதி ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் தேர்தல் நடைபெறுவதையொட்டி பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Chief Secretary declared April 12th as public holiday for R.K.nagar by poll