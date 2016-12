கிரிஜா வைத்தியநாதன் மகன் திருமணத்தில் பங்கேற்ற கருணாநிதி.. எஸ்.வி.சேகர் சகோதரர் மனைவி!

தமிழக தலைமைச் செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதன், பாஜக நிர்வாகி எஸ்.வி.சேகரின் உறவுக்கார பெண்மணியாகும்.

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 13:46 [IST]

English summary

Tamilnadu new Chief Secretary, Girija Vaidyanathan, is a relative of BJP leader S.V.Sekar.