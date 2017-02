ஜெயலலிதாவின் போயஸ் தோட்டத்திற்குப் போய் சசிகலாவுடன் கிரிஜா வைத்தியநாதன் ஆலோசனை!

முதல்வராக பதவியேற்கவுள்ள சசிகலாவை தமிழக தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் சந்தித்து வருகிறார். அவருடன் உயர் அதிகாரிகளும் சசிகலாவுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Chief secretary of Tamilnadu Girija Vaithiyanathan meets with Sasikala. Government higher officials also participated in this meeting.