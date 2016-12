வருமான வரித்துறை சோதனையில் அரசியல் இல்லை: பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்

தலைமை செயலாளர் ராம மோகன ராவ் வீட்டில் நடத்திய வருமான வரித்துறை சோதனையில் அரசியல் எதுவும் இல்லை என பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chief Secretary home raid, There is no connection with central Government, says pon. Radhakrishnan