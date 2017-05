சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் குழந்தை திருமணம்? தீட்சிதர்கள் மீது புகார்

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் தீட்சிதர்கள் குழந்தை திருமணத்தை செய்து வைப்பதாக அவர்கள் மீது கோட்டாட்சியரிடம் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Child Marriage in Chidambaram:Political parties accuses Political parites accuses that Dheekshidhars are encouraging child marriages in Chidambaram Natrajar temple.