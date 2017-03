தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் குழந்தை திருமணங்கள்.. யூனிசெஃப் அமைப்பு தகவல்

தமிழகத்தில் 5 பெண்களில் ஒருவருக்கு 18 வயது பூர்த்தியடையும் முன்பே திருமணம் செய்து வைக்கப்படுவதாக யூனிசெஃப் (UNICEF) அமைப்பு தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

child marriage has been found to be on the rise in tamilnadu in recent years, according to UNICEF report