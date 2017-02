எம்எல்ஏவை காணவில்லை என புகார் அளிக்க சென்றவரை போலீஸ் மிரட்டியதால் பரபரப்பு

சிதம்பரம் தொகுதி எம்எல்ஏவை காணவில்லை என புகார் அளிக்கச் சென்றவரை போலீசார் மிரட்டியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

ADMK speaker and public went to Police to complaint to find MLA Pandiyan. But the Chindabaram Police inspector threatening them to complaint against MLA.