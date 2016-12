ஜெயலலிதாவிற்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்து சசிகலா புகழ் பாடிய தாணு

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்த இடத்தில் தமிழகத்திற்கு தலைமையேற்க வருமாறு சசிகலாவிற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் தாணு.

English summary

Film producers, stund masters have paid tribute to former CM Jayalalithaa at her memorial in Marina beach. Chinnamma take charge party and government, said Kalaipuli Dhanu.