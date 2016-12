கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா ஆடி வர.. மாணவர்கள் பாடல் பாட...கோலாகல கொண்டாட்டம்

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு காரைக்குடி ராமநாதன் செட்டியார் பள்ளியில் மாணவர்கள் பாடல்களைப் பாடி,கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடமணிந்து உற்சாகமாக கொண்டாடினர்.

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 6:07 [IST]

English summary

Christmas festival was celebrated in Karaikudi Ramanathan chettiyer municipal high school on Friday.