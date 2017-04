மதுரை சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது - மே 7ல் மீனாட்சி திருக்கல்யாணம்

மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் சித்திரை திருவிழா வெள்ளிக்கிழமையன்று காலை கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக துவங்கியது.

English summary

Madurai Chithirai Festival is the most famous festival in the world.The annual Chithirai festival of Sri Meenakshi Sundareswarar Temple began here with the flag hoisting ceremony on Friday.