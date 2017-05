மதுரை சித்திரை திருவிழா: வறண்ட வைகை... மே 10ல் தண்ணீர் தொட்டியில் இறங்கும் கள்ளழகர்

கடுமையான வறட்சியினால் வைகை ஆறு வறண்டுள்ளதால் மே 10ஆம் தேதியன்று தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்ட தண்ணீர் தொட்டியில் கள்ளழகர் இறங்கி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்க உள்ளார்.

English summary

Chithirai brahmotsavam of Lord Kallazhagar Temple at Alagarkoil,Sri Kallazhagar will enters Vaigai river on May 10.