மே 9-இல் சித்ரா பௌர்ணமி... திருவண்ணாமலைக்கு 2,100 சிறப்பு பேருந்துகள்

வரும் 9-ஆம் தேதி சித்ரா பௌர்ணமியை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலைக்கு பக்தர்கள் வருவதற்கு ஏதுவாக 2,100 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன.

English summary

Chithirai Pournami falls on May 9th. Plastics are strictly not allowed in Thiruvannmalai, says Collector.