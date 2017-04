ஆர்கே நகர் பணப்பட்டுவாடா குறித்து சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரனிடம் அடுக்கடுக்காக கேள்விகள்- வீடியோ

வருமான வரித்துறை சோதனையில் சிக்கியவர் முன்னாள் அதிமுக எம்.பி சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன். அவரிடம் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் ஆர்கே நகர் பணப்பட்டுவாடா குறித்து கேள்விகள் கேட்டு விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.

English summary

Income tax raided in Minister Vijaya baskar, vice chancellor Geeta lakshmi, Actor Sarathkumar and Ex.MP chitlapakkam Rajendran's house. And official had lengthy inquiry with chitlapakkam Rajendran.