ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பின்னர் அசாதாரண சூழ்நிலை நிலவுகிறது - துக்ளக் விழாவில் ரஜினி வேதனை

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பிறகு தமிழக அரசியலில் அசாதாரண சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்று திரைப்பட நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 21:49 [IST]

English summary

Actor Rajinikanth spoken to 47th Anniversary function of Cho's Thuglak Magazine at Chennai on January 2017 Saturday. Ramaswamy had told him that he wished Jayalalithaa to be there till he lived.