தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை மாற்ற முடியாததுதான்.... தவறான சுற்றறிக்கை அனுப்பிட்டோம் யுவர் ஆனர்!

நெடுஞ்சாலைகளை உள்ளாட்சி சாலைகளாக மாற்ற உத்தரவிட்ட சுற்றறிக்கையில் தவறு நடந்துள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அரசு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Tn government has no rights to convert NH into local bodies, mistake done in a circular : tn govt said in HC