சென்னை ஹைகோர்ட்டுக்கு மத்திய பாதுகாப்புப் படை எதற்கு? தலைமை நீதிபதி அமர்வு விளாசல்

சென்னை ஹைகோர்ட்டுக்கு மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையினர் தேவையில்லை என்று தலைமை நீதிபதி (பொறுப்பு) ஹுலுவாடி ஜி.ரமேஷ் தலைமையிலான அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Central Industrial Security Forces to be get back, says Chennai HC Chief Justice bench.