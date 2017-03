ரேஷன் கடைகளில் மக்களுக்குத் தேவையான பொருட்கள் இல்லை - ஓபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு

தமிழகத்தின் அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் தேவையான பொருட்கள் கிடைப்பதில்லை என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

In civil supply stores, ration goods are not delivering properly. Because of that poor and middle class people suffering said former chief minister O.Panneerselvam