ஓபிஎஸ், தினகரன் ஆதரவாளர்களிடையே கைகலப்பு.. போலீஸ் குவிப்பால் ஆர்.கே.நகரில் பதட்டம்

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் தினகரன் மற்றும் பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்களிடையே கைகலப்பு ஏற்பட்டதால் பதட்டம் நிலவி வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Clash between TTV dinakaran and OPS supporters, police rushe to R.K.nagar