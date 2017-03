விருதுநகர் அருகே இரு பிரிவினரிடையே மோதல்..தீ வைப்பு சம்பவங்களால் பதற்றம்!

ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் அருகே இரு பிரிவினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளதால், அங்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Clash between two groups in Rajapalayam police reshed the spot and restored normalcy