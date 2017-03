அந்த ஒரு வார்த்தையால், அதிமுக கூட்டத்தில் பரபரப்பு.. நிர்மலா பெரியசாமி-பா.வளர்மதி கடும் வாக்குவாதம்!

பன்னீர்செல்வம் குறித்து நிர்மலா பெரியசாமி புகழ்ந்து பேசினார். இது சசிகலா ஆதரவாளர்களுக்கு கடுப்பை ஏற்படுத்தியதால் அங்கு வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

English summary

Clash erupt between Nirmala Periyaswamy and Pa.Valarmathi at AIADMK star campaigners meeting