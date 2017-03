இயற்கையை நோக்கி திரும்புகிறது இளைய சமுதாயம்.. சென்னையில் மண் பானை குக்கர், தண்ணீர் பானை விற்பனை ஜோர்

மண் பானைகளால் செய்யப்பட்ட நவீன ரக குக்கர்கள், பான்கள், வாட்டர் பியூரிபையர் உள்ளிட்ட பொருள்கள் சென்னையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Earthen cookware makes a comeback with a modern touch. The fridge made of clay, and several other kitchenware like cooking pots, pans, bottles, casseroles are making a comeback and becoming a hit among people due to the health benefits