கடலில் கலந்த எண்ணெய்யை அகற்ற 10 நாட்கள் பிடிக்கும்.. சட்டசபையில் அமைச்சர் தகவல்

2 கப்பல்கள் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் கடல் நீரில் கலந்துள்ள எண்ணெய்யை அகற்ற 10 நாட்கள் பிடிக்கும் என்று சட்டசபையில் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார். மீனவர்களுக்கான நிவாரணம் வழங்க ஆலோசனை நடைபெற்று வ

English summary

D. Jayakumar, Minister for Fisheries said in the assembly clean-up could take 10 days as the oil slick had spread far.